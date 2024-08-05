Нічна атака "Шахедами", Малі розірвало дипвідносини з Україною: хронологія 894 дня війни

Російська армія не припиняє атакувати Україну з неба та на землі, тиснучи на позиції Збройних Сил. Однак наші захисники відбивають ворожі натиски та активно завдають шкоди противнику.

Про те, яким був 894 день війни на фронті, міжнародній арені та в тилу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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