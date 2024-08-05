Нічна атака "Шахедами", Малі розірвало дипвідносини з Україною: хронологія 894 дня війни
Російська армія не припиняє атакувати Україну з неба та на землі, тиснучи на позиції Збройних Сил. Однак наші захисники відбивають ворожі натиски та активно завдають шкоди противнику.
Про те, яким був 894 день війни на фронті, міжнародній арені та в тилу – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Малі, де владу має перехідний уряд, заявили про розірвання дипломатичних відносин з Україною. Перехідний уряд Малі заявив, що вони вирішили: Перед цією заявою в документі висловлюється низка звинувачень в бік України. Зокрема, щодо представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, який, за словами хунти, нібито визнав роль Києва у поразці від туарегів 25 – 27 липня сил збройних сил Малі та російських вагнерівців. Також у Малі вважають, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров також нібито відкрито демонстрував підтримку своєю країною "міжнародного тероризму", зокрема – в Малі. Далі малійська хунта в документі зображає Україну та нашу владу в "кращих" традиціях Кремля, заявивши про "нацистський режим" в нашій країні. Також перехідний уряд Малі заявив, що нібито дії української влади є "порушенням суверенітету Малі" та "вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією". Моніторингові пабліки повідомляють про роботу Сил ППО в районі міста Біла Церква. Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", по якій вдарили російські окупанти, зібрали "значну суму". Зокрема, благодійники зібрали понад мільярд гривень. Це без грошей від іноземних урядів. Радник мера Маріуполя заявив, що про запуск залізниці можуть свідчити результати моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій. Петро Андрющенко розповів, що моніторинг проводили 31 липня. ️Та до недобрих новин. Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне, За словами радника мера Маріуполя, це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян. За його словами, це не альтернатива Кримському мосту, це самостійна автономна гілка, яка зараз має більшу пропускну здатність та потужність, ніж міст. У Харкові чутно серію вибухів, Перед цим начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив, що станом на північ проти 5 серпня – російські безпілотники перебували в районі Харкова. Орієнтовно о 00:46 5 серпня у Харкові знову чули вибух. Цього разу, ймовірно, за межами міста.
Уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною
На відбудову "Охматдиту" зібрали понад мільярд гривень без допомоги іноземних партнерів
Росіяни запустили залізницю з Ростова до Маріуполя
– розповів Петро Андрющенко.
У Харкові двічі чули серію вибухів
– повідомило Суспільне орієнтовно о 0:06 5 серпня.
У Малі, де владу має перехідний уряд, заявили про розірвання дипломатичних відносин з Україною.
Перехідний уряд Малі заявив, що вони вирішили:
Перед цією заявою в документі висловлюється низка звинувачень в бік України. Зокрема, щодо представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, який, за словами хунти, нібито визнав роль Києва у поразці від туарегів 25 – 27 липня сил збройних сил Малі та російських вагнерівців.
Також у Малі вважають, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров також нібито відкрито демонстрував підтримку своєю країною "міжнародного тероризму", зокрема – в Малі.
Далі малійська хунта в документі зображає Україну та нашу владу в "кращих" традиціях Кремля, заявивши про "нацистський режим" в нашій країні.
Також перехідний уряд Малі заявив, що нібито дії української влади є "порушенням суверенітету Малі" та "вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією".
Моніторингові пабліки повідомляють про роботу Сил ППО в районі міста Біла Церква.
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", по якій вдарили російські окупанти, зібрали "значну суму". Зокрема, благодійники зібрали понад мільярд гривень. Це без грошей від іноземних урядів.
Радник мера Маріуполя заявив, що про запуск залізниці можуть свідчити результати моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій. Петро Андрющенко розповів, що моніторинг проводили 31 липня.
️Та до недобрих новин. Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова до Маріуполя через Гранітне/Маловодне,
За словами радника мера Маріуполя, це може кардинально змінити ситуацію на фронті через покращення логістики росіян.
За його словами, це не альтернатива Кримському мосту, це самостійна автономна гілка, яка зараз має більшу пропускну здатність та потужність, ніж міст.
У Харкові чутно серію вибухів,
Перед цим начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив, що станом на північ проти 5 серпня – російські безпілотники перебували в районі Харкова.
Орієнтовно о 00:46 5 серпня у Харкові знову чули вибух. Цього разу, ймовірно, за межами міста.