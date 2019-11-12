8 листопада стався напад на родину та пограбування будинку адвоката

8 листопада до приватного будинку на Київщині адвоката Володимира Богатиря, увірвалась група грабіжників у військовій формі, які побили та зв’язали членів родини, завдали тілесних ушкоджень неповнолітній дитині та отримали доступ до адвокатських досьє адвоката.

За цим фактом 09.11.2019 року слідчими Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області було порушено кримінальне провадження та розпочато активні розшукові дії спрямовані на встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Метою злочинців було залякати адвоката, його родину, отримати доступ до матеріалів адвокатських досьє та адвокатської таємниці.

Тиск на адвокатів, порушення їх прав та гарантій професійної діяльності, на жаль, не мають належної реакції з боку правоохоронців, що у умовах неконтрольованого обігу зброї та розгулу злочинності, призводить до системного вчинення злочинів і створює суспільну небезпеку.

Такі дії, поєднані з зухвалими діями окремих правоохоронців, які переслідують адвокатів, свідчать про нехтування демократичними засадами розвитку суспільства.

НААУ засуджує вторгнення у житло та насильницькі дії щодо членів родини адвоката Володимира Богатиря, пов’язані з його професійною діяльністю.

НААУ закликає Президента України, Генерального прокурора та Національну поліцію України негайно відреагувати на грубі порушення відносно адвоката, організувати ефективне розслідування грабіжницького нападу на житло і родину адвоката, а також припинити політичні переслідування організовані попередньою владою.