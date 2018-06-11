8 найбільш корисних ягід для організму людини

Експерти в області здорового харчування виділили 8 ягід, які принесуть найбільше користі для здоров’я людини.

Корисною буде чорниця, яка є потужним джерелом вітаміну К, пише HealthLine.

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У ній міститься 24% добової норми вітаміну C, 36% – вітаміну К, 25% – дози магнію. Чорниця скорочує ризик розвитку діабету та уповільнює вікові процеси в мозку.

Полуниця може зменшити рівень запалення в крові, знижує ризик розвитку діабету 2 типу, окислюваний стрес та захищає від раку стравоходу.

Для здоров’я очей корисно їсти ягоди годжі завдяки зеаксантину.Вживання впродовж двох тижнів сік цих ягід пришвидшує метаболізм та зменшує обсяги талії.

Малина містить поліфеноли, які зменшують окислювальний стрес, збільшуючи рівень лептину, який дарує нам відчуття ситості. Малина бореться із запальними процесами, зменшує рівень поліпів в кишечнику. Особливо корисною ця ягода буде для серця.

фективно знижує рівень запалень брусниця. Вона також може зменшити ризик виникнення хвороб серця та метаболічного синдрому. Брусниця знижує рівень цукру в крові.

Екзотичні ягоди асаї збільшують рівень антиоксидантів в крові і борються з окислювальним стресом.

Журавлина здатна лікувати інфекції сечостатевої системи.

У шкірці винограду та насінні міститься багато поліфенолів, речовин, які зменшують артеріальний тиск і рівень серцебиття. Ця рослина знижує ризик розвитку діабету другого типу на 12%.

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До слова, для того, щоб підтримувати судини в здоровому стані, необхідно вживати вітамінно-мінеральні комплекси.

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