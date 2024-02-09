Представники Конгресу США прибули до Києва: головні заяви щодо допомоги Україні

9 лютого до України прибула двопартійна делегація Конгресу США, зокрема республіканець голова комітету з розвідки. Вони запевнили, що наша держава отримає допомогу, на яку ми вже очікуємо кілька місяців.

Про візит розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк. До Києва 9 лютого прибули голова комітету Конгресу США з питань розвідки, республіканець Майкл "Майк" Тернер, конгресмени-республіканці Френч Гілл, Зак Нанн, а також демократи Джейсон Кроу та Ебігейл Спанбергер.

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24 Канал зібрав головні заяви, які стосуються допомоги нашій державі. Зокрема, делегація запевнила, що у США схвалять фінансову підтримку для нашої держави.

Впевнені у виділенні 61 мільярда доларів

У цьому впевнений голова Постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер. Він під час пресконференції назвав одну з цілей візиту до Києва.

Ми приїхали сюди почасти для того, щоб передати послання: Сполучені Штати повністю підтримують це фінансування (61 мільярдів доларів для України – 24 Канал). Як законодавці, ми (його – 24 Канал) підтримуємо і вважаємо, що в Палаті представників і в Сенаті існує переважна підтримка, і це буде зроблено (допомогу буде схвалено – 24 Канал). Це включає пакет, що надає системи озброєння, які запросила Україна,

– наголосив Тернер.

Він додав, що у Сенаті зараз вживають заходів задля початку голосування ще одного законопроєкту. Саме він може вирішити "цю проблему". За словами Тернера, у Конгресі відбуваються здебільшого процедурні дебати, а не предметні.

"Ми, звісно, з нетерпінням чекаємо на завершення цього законодавчого процесу і чекаємо, коли ми зможемо знову повернутися та обговорити з Україною, яким чином вони використовують ці ресурси для досягнення успіху в боротьбі з російськими агресорами", – додав конгресмен.

США розуміють важливість допомоги

Республіканець Френч Хілл наголосив, що і в Палаті представників, і в Сенаті, і самі американці розуміють важливість як військової, так фінансової допомоги з боку США. Зокрема, її своєчасне надання нашій державі.

"Але так само ми хочемо переконатися, що ми використовуємо правильні системи для правильних цілей, щоб відповідати стратегії унеможливлення спроможності Путіна досягти прогресу або будь-якого іншого успіху в Україні. Це по-перше. По-друге, ми хочемо, щоб наші дії були доповненням до того, що роблять ЄС і наші союзники, і вони нещодавно схвалили свій пакет", – зазначив він.

Демократка Ебігейл Спанбергер зазначила, що інвестиції та підтримка американського народу у боротьбі українців – те, чим у США пишаються. Вона додала, що з нетерпінням очікує, що "ми продовжимо це робити".

Ми бачили успіхи України. Україна відвоювала понад 50% земель, які забрала Росія після їхнього вторгнення два роки тому. Це вражає,

– наголосила Спанбергер.

Також під час свого візиту члени делегації Палати представників запевнили, що США планують надалі підтримувати Україну. І це, наголосили вони, – головний сигнал візиту, який вони здійснили 9 лютого до української столиці.

Республіканець Френч Гілл звернув увагу на опитування у США. Результати свідчать про те, що американці не хочуть, щоб Владімір Путін здобув перемогу у війні, розв'язаній проти України.

Народ знає, що це погано не тільки для Європи, погано для народу України, суверенітету України, а й для світу… Ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний,

– підкреслив Гілл.

Джейсон Крау, демократ, також зазначив, що мета їхнього візиту до України – надати сигнал, що США продовжують підтримувати нашу державу.

Провели зустріч з президентом України

Володимир Зеленський наголосив на важливості візиту до України конгресменів. У час, коли Росія надалі тероризує мирні міста та цивільну інфраструктуру, завдає масованих ракетних ударів, а також атак дронами-камікадзе з Ірану.

Цей візит свідчить про потужну двопалатну та двопартійну підтримку України, підтверджує, що Сполучені Штати є стратегічним партнером, який допомагає нам ефективно протистояти агресору. Ваш приїзд важливий для підняття бойового духу нашого народу, особливо для тих героїв, які сьогодні б'ються на передовій,

– наголосив президент.

Він висловив вдячність Конгресу, обом партіям, президентові США та всьому американському народові. За оборонну, фінансову та гуманітарну допомогу, надану Україні.

Президент зауважив, що пріоритетом залишається отримання додаткових систем ППО, щоб ефективно обороняти цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, важливий розвиток двосторонньої співпраці щодо локалізації спільного виробництва сучасних дронів і засобів РЕБ в Україні.

Також глава держави наголосив, що ми не можемо зупинятися у боротьбі з російським агресором. І задля ефективнішої боротьби, Україні потрібна підтримка союзників передовсім США.

Переконаний, що рішення про виділення необхідної допомоги Україні буде обов'язково ухвалене Конгресом. Це зміцнить нашу економіку та Збройні Сили,

– підкреслив президент.

Що каже пані посол Оксана Маркарова

Пані посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону повідомила, що Сенат США має ухвалити рішення щодо подачі поправок до законопроєкту, у якому передбачається підтримка України. Це мають зробити до 02:00 10 лютого за київським часом.

Сенат розпочав уже свої дискусії, поки що це процедура обговорення як подаватимуться правки, як рухатимемося далі, і до 19-ї години тут (у Вашингтоні – 24 Канал), це буде вже ніч удома (02:00 за київським часом – 24 Канал), має бути ухвалено рішення. Якщо сенатори дійдуть згоди, як подаватимуть правки і як рухатися далі, то одразу буде відомо, як швидко ми перейдемо до розгляду по суті,

– зауважила вона.

За словами Оксани Маркарової, посольство активно працює задля того, щоб відповідний законопроєкт "якнайшвидше став законом". Водночас візит двопартійної делегації Конгресу США до України вона оцінила позитивно. За словами пані посла України у США, це "важливий візит, який матиме велике значення не лише для тих дискусій, які відбуватимуться сьогодні в Києві, а й коли делегація повернеться назад".