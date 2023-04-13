Боятися є чого, – політтехнолог про скасування парадів в Росії

У прикордонних з Україною російських областях скасували паради до 9 травня. Росіяни навіть не приховують того, що вони бояться ЗСУ.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, йому подобається формулювання росіян про скасування цих парадів.

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"Вони бояться й вони цього не приховують, що українські Збройні Сили можуть вдарити по накопиченню військ чи цієї парадної техніки, чи ще кудись", – заявив він.

Бояться росіяни й за тимчасово окупований Крим.

"Вони бояться, що, наприклад, по накопиченню кораблів може в Севастопольській чи Балаклавській бухті відбуватися удар, і там надводними дронами чи ще чимось", – зазначив політтехнолог.

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Настрої змінилися

Тизенгаузен додав, якщо порівняти риторику та настрій росіян весною 2022 року, то тоді вони й подумати не могли, що доведеться скасувати парад.

"Ми ж пам'ятаємо, що на 9 травня в Росії, єдине, як на мене, чого вони не зробили, то це не випустили в небо літак "судного дня". Тоді побоялися, що щось може трапитися", – сказав він.

На його думку, нині навіть більша частина російської авіації не буде на параді у Москві.

Тому бійтеся. Правильно робите, боятися вже є чого,

– наголосив політтехнолог.

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