9 висновків після "Параду Ганьби" у Москві
Джерело:фейсбук Анатолія Октисюка
У Москві відбувся так званий "Парад Перемоги", а насправді – Парад Ганьби. Побачене дозволяє зробити кілька важливих спостережень і висновків.
Подивився "победобєсія" 9 травня і ось висновки:
- Путін – пере ляканий, опухлий та пригнічений.
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- Бормотіння фюрера – ні про що.
- Парад курсантів – гівно.
- Техніки немає, літаків немає.
- У генералів, що прокралися в кадр, нудні інертні морди.
- Іноземних лідерів немає. Навіть "Бульбофюрера Лукашоліні" немає.
- Натовп чекає горілки та халявної перлової каші.
- Все фальшиве, зле та агресивне.
- Країна телевізійних хробаків, рабів та паралельної реальності.
Росія приречена
Останню тезу варто розширити. Парад "побєдобєсія" в Москві вкотре довів, що Росія, росіяни, і все російське на найближчі 100 років будуть токсичними ізгоями.
Росіян за кордоном будуть зневажати та ставитися до них з презирством.
Російські діти будуть страждати в школах. Студенти – в університетах.
Це клеймо на десятки років. Їхня плата за рабство, підтримку фашизму-путінізму, який пив кров та мордував українців.
Росія – це територія зла і беззаконня. Росія має бути законсервована та ізольована від цивілізованого світу.
Росіяни отруєні пропагандою, і їх не можна буде перевиховати. Лише ізолювати від західного світу та демократії, щоб вони гнили у своїх резерваціях.
День перемоги – Війна і міф – дивіться відео: