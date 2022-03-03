Розвідка Пентагону доповідає, що російські окупанти кинули в бій майже всі сили, які були на кордоні з Україною. Головна ціль – взяття Києва.

Тисячі втрачених солдат та сотні одиниць бойової техніки не змушують російських окупантів відмовитися від своїх злочинних намірів. Попри важкі удари по армії та економіці ворог продовжує активний наступ на Україну та шалений обстріл мирних українських міст.

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Пентагон про плани окупантів

За інформацією Пентагону, окупанти ввели в Україну 90% своїх сил, які були зосереджені на українському кордоні.

Як зазначила прессекретар Білого дому Джен Псакі, головна мета Росії – захоплення Києва.

Вони продовжують робити агресивні кроки і рухатися до їхньої кінцевої мети, якою є захоплення Києва та захоплення країни,

– сказала вона.

Псакі додала, що у США тримають активні дискусії про те, які кроки можна зробити для деескалації воєнних дій, але взаємодіяти з Путіним, дзвонити йому або зустрічатися президент США Джо Байден не буде. Сполучені штати завжди виступають за дипломатію, але російський диктатор сам відмовився від цього шляху.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом країни-агресора та заявив, що найгірші фази війни ще попереду, адже Росія хоче захопити всю Україну.

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