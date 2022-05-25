Ракетні атаки Лозової та вибухи на Запоріжжі: основне за 91 день війни

Вже понад 3 місяці українські захисники виборюють у російських окупантів право на життя у незалежній та вільній країні. Кожен день наближає нас до перемоги.

Про ключові події середи, 25 травня, читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Обстріл прикордоння Сумщини й сотні тіл у підвалі Маріуполя: основне за 90 день війни

05:25 На Запоріжжі чули вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

04:58 По всій території України пролунала повітряна тривога.

04:00 В оперативному командуванні "Південь" розповіли, якою зараз є ситуація на Одещині. Її називають контрольованою, але неспокійною. А все тому, що в акваторії Чорного моря все ще перебуває 8 російських човнів, з яких проводяться атаки. Мовиться про 6 великих десантних, а також 2 ракетних кораблів. Водночас окупанти зазнали певних втрат на цьому напрямку. Зокрема:

ліквідовано 33 російських солдатів;

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

03:24 Російські загарбники не лише знищують маріупольців. Вони ще й змушують їх платити гроші за перепоховання. Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, якщо когось хочуть поховати по-людськи, то за це потрібно буде викласти гроші.

02:56 Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що зараз відбувається на Донбасі. На його думку, російські військові прагнуть "зробити новий Маріуполь". Зокрема, вони намагаються перервати постачання між Лисичанськом і Бахмутом. Крім того, окупанти роблять все для того, щоб взяти наших військових в котел.

01:59 Мер Лозової Сергій Зеленський розповів, що російські загарбники вкотре атакували місто. По ньому вони випустили ракети. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

00:49 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав у дії гаубиці Caesar. Він зауважив, що нашим захисникам знадобилися лічені години, щоб навчитися ефективно використовувати сучасну зброю та знищувати нею ворогів.

00:07 Володимир Зеленський розповів подробиці розмови з Шарлем Мішелем, а також Джастіном Трюдо. Вони обговорили санкції проти Росії, а також надання допомоги Україні у протистоянні агресії.