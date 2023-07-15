"Я все бачила": 91-річна бабуся хоче дожити до перемоги над Росією – щемливе відео

Українська 91-річна бабуся розповіла, що хоче дожити до перемоги України над Росією. Вона також сказала, що бачила багато, однак принципово хоче побачити, як Кремль програє.

Відео зі словами української бабусі опублікували на сторінці українського гурту. Там зазначили, що зустріли її у селі Краснопілка Вінницької області, пише 24 Канал.

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Що сказала бабуся про перемогу України

Синку, мені 91 рік. Я бачила все, але я принципово хочу дожити до перемоги над імперією,

– розповіла бабуся.

Також вона сказала, що чекала на український гурт Kozak System.

"Не могла дочекатися тієї хвилиночки, щоб вас побачити. Діти мої, квіти мої, кровинка моя. Мені 91 рік, і все одно вас зустріла. Хоч і горе, але радість на серці. Але Бог пошле, щоб ми раділи. Щоб ми на нашій землі були щасливі", – зауважила жінка.

Українська бабуся сказала, що хоче побачити перемогу України: дивіться відео

Український військовий привітав батька з днем народження під обстрілом

Український військовий з ніком NikolasNAVY опублікував відео, на якому захисник України вітає батька з днем народження під обстрілом.

Тату, вітаю тебе з днем народження! А, бл**ь, ого, оцей раз він добре лупонув. Всього тобі найкращого, море щастя, море позитиву. Ох, як порохом запахло!

– каже боєць у відео.

Військовий побажав батькові та всім рідним ангела-охоронця.

Військовий привітав батька з днем народження під обстрілом: дивіться відео