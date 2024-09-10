Росіяни намагалися прорватися на Харківщину: ЗСУ знищили особовий склад та техніку ворога

Російські війська намагалися прорватися на Харківщину через кордон. Однак їх задум не вдався завдяки оперативній реакції ЗСУ.

Українські захисники успішно знищили особовий склад та техніку ворога. Нагадаємо, що лише за минулу добу російська армія втратила 1380 бійців.

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Як ЗСУ дали відсіч окупантам на Харківщині

У 92 ОШБр імені Івана Сірка розповіли, як російські війська намагалися штурмувати позиції бригади на Харківщині.

Як росіяни намагалися прорватися через кордон на Харківщині: дивіться відео

Окупанти використали для штурму три одиниці броньованої техніки – дві БМП-2 та один танк Т-72. Рухалися ворожі війська в напрямку України та позицій 92 бригади.

Наші хлопці "гаряче" зустріли окупантів: працювала артилерія, протитанкісти, БУБпАК "Ахіллес", підрозділи БпЛА штурмових батальйонів, рота вогневої підтримки,

– розповіли військові.

В результаті бойової роботи усю техніку ворога, яка залучалася до штурму, а також особовий склад ворога, було знищено.