Дідусь з Івано-Франківщини, який пережив Другу світову, віддав всі свої заощадження ЗСУ
Джерело:Зіновій Андрійович
Ця війна вже неодноразово показувала, що українці – справжні патріоти своєї країни. Відтак, у місті Надвірна Івано-Франківської області 94-річний дідусь зробив донат для української армії.
Зворушливу історію благодійності розповів міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Він зауважив, що ця історія дуже вразила його.
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Ветеран Другої світової підтримує ЗСУ
Місцевий житель Надвірної Володимир Івасишин віддав свої заощадження у розмірі 1000 гривень на потреби нашої армії.
Володимир Володимирович, якому 94 роки, не думаючи, віддав свої збереження в розмірі 1000 грн, які міг відкласти на "чорний день",
– пише Андрійович.
Пенсіонер особисто прийшов у Надвірнянську міську раду, щоб передати кошти та підтримати армію та наших Захисників.
Очільник міста каже, що такі вчинки переконують його, що українську націю не перемогти, адже дух незламності – у нашій ДНК.
До слова, це вже друга війна у житті Володимира Івасишина. Першу він пережив підлітком, але каже, що досі пам'ятає тодішні події. 94-річний благодійник жартує, що якби мав краще здоров'я, то пішов би на передову.
Як українці допомагають армії
- Медики-волонтери українсько-ізраїльської медичної волонтерської місії FRIDA Ukraine вирушили на Донеччину та Херсонщину. Упродовж двох днів вони надавали безкоштовну медичну допомогу постраждалим від війни українцям.
- Валерій Залужний пожертвував на ЗСУ мільйон доларів. Він отримав їх у спадок від американця українського походження. В управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ повідомили, що Залужний спрямував весь спадок у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Це підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року.
- Нагадаємо, що 24 Канал створив Фонд 24, де кожен може пожертвувати кошти на армію.