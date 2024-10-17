Росія знову влаштувала дроновий терор – вибухи в Києві, Рівному: хронологія 967 дня війни

Розпочалась 967 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти вкотре атакували мирні міста дронами. Вибухи цієї ночі чули жителі низки областей, зокрема, Рівненщини, Хмельниччини, Одещини та Києва.

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