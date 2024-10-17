Росія знову влаштувала дроновий терор – вибухи в Києві, Рівному: хронологія 967 дня війни
Розпочалась 967 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти вкотре атакували мирні міста дронами. Вибухи цієї ночі чули жителі низки областей, зокрема, Рівненщини, Хмельниччини, Одещини та Києва.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, втрати ворога та просування – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Суперпотужна і знищує "Кинджали": що таке THAAD і чому США передали її не Україні, а Ізраїлю
Росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки. Натомість Сили оборони відновили позиції у районі Липців. Про це повідомили аналітики DeepState. Щоправда, на території країни-агресорки також було гучно – у частині областей ворога фіксували безпілотники. Оголошували тривогу, зокрема, у Бєлгородській області. Згодом до неї доєдналися Брянська, Курська, Воронезька, Смоленська, Орловська області. У небі над останньою нібито відпрацювало "пе-ве-о" – росіяни заявили про збиття щонайменше 5 безпілотників. Ще 3 буцімто вдалося збити над Брянською областю. О 01:56 повідомили про вибухи в столиці. У КМВА повідомили, що у Києві працює протиповітряна оборона. Приблизно о 3:40 та о 4:00 в Києві пролунали нові вибухи. Ворожі цілі, імовірно, збивали на пудступах до столиці. "Шахеди" фіксували у Полтавській і Чернігівській областях. Там було чути вибухи. Зокрема, їх чули в Одесі та Дніпрі. Також о 01:30 у Рівному та області гриміли вибухи унаслідок атаки дронів-камікадзе, які залітали на область з території Житомирщини. Вночі Росія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Щонайменше 2 повітряні цілі ворога потрапили у Чорнобильську зону.
Ворог просунувся на Донеччині
Росію атакували БпЛА
Вибухи в столиці
Росіяни просунулися біля Нью-Йорка, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки. Натомість Сили оборони відновили позиції у районі Липців. Про це повідомили аналітики DeepState.
Щоправда, на території країни-агресорки також було гучно – у частині областей ворога фіксували безпілотники.
Оголошували тривогу, зокрема, у Бєлгородській області. Згодом до неї доєдналися Брянська, Курська, Воронезька, Смоленська, Орловська області. У небі над останньою нібито відпрацювало "пе-ве-о" – росіяни заявили про збиття щонайменше 5 безпілотників. Ще 3 буцімто вдалося збити над Брянською областю.
О 01:56 повідомили про вибухи в столиці. У КМВА повідомили, що у Києві працює протиповітряна оборона.
Приблизно о 3:40 та о 4:00 в Києві пролунали нові вибухи. Ворожі цілі, імовірно, збивали на пудступах до столиці.
"Шахеди" фіксували у Полтавській і Чернігівській областях. Там було чути вибухи. Зокрема, їх чули в Одесі та Дніпрі.
Також о 01:30 у Рівному та області гриміли вибухи унаслідок атаки дронів-камікадзе, які залітали на область з території Житомирщини.
Вночі Росія запустила дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Щонайменше 2 повітряні цілі ворога потрапили у Чорнобильську зону.