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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

96-річну ляльку Барбі випустили в продаж

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96-річна Айріс Апфель
96-річна Айріс Апфель / www.buro247.ua

Компанія Mattel представила ляльку Барбі, натхненну 96-річною іконою стилю Айріс Апфель.

Лялька Барбі виглядає так само стильно, як Айріс, яка продовжує надихати жінок по всьому світу. Лялька одягнена в зелений костюм Gucci з синім коміром та прикрашена кількома аксесуарами, які носить сама Апфель: величезні браслети і намиста, а також її знамениті окуляри в товстій оправі.

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Для 96-річної ляльки зробили також спеціально стрижку боб, щоб повністю відповідати образу Айріс Апфель. Звісно ж, ляльці прибрали зайві зморшки, але навіть таку відсутність деталей зовнішності шанувальники ляльок вже встигли осудити. Оскільки обличчя Барбі стало занадто гладке.


Лялька Айріс Апфель

Поки що модель Барбі-Айріс – єдина в своєму роді, але виробники обіцяють, що згодом кожен зможе одягати свою звичайну ляльку в стилі Апфель. Вже цієї осені Mattel планує запустити серію ляльок Барбі Styled By, де в комплекті з лялькою будуть окуляри і намисто з колекції Айріс Rafa Avis.

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: Buro 24/7
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