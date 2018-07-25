9 овочів і фруктів, які чудово піднімуть настрій
Коли хочеться підняти собі настрій, не їжте шоколад – вам допоможуть звичайні свіжі фрукти та овочі, які містить фруктозу та ті ж ендорфіни – "гормони щастя".
1. Багато ендорфінів, фруктових кислот і вітаміну С мають ківі. Два таких фрукти вдень піднімуть настрій і зміцнять імунітет, передає Вeautyhack.
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2. Чудовим природним джерелом ендорфінів, яке не зіпсує фігуру, є груша. В одному фрукті лише 57 калорій.
3. Ананаси містять вітаміни С і B, тіамін і грубі харчові волокна, які втамовують голод і гарно справляються з втомою.
Окрім того, екзотичні фрукти допомагають засвоювати важку їжу, зокрема, м'ясо.
4. Гарбуз має бета-каротин і вітамін B, які допоможуть прокинутися. Тож його корисно їсти вранці.
5. Антистресові властивості має морква – завдяки бета-каротину, який в організмі перетворюється у вітамін А.
6. Сливи корисна при безсонні – завдяки вітаміну B вони зміцнюють нервову систему.
7. Помідори черрі теж солодкі та корисні, вони містять багато органічних кислот і антиоксидантів.
8. Полуниця втамовує голод і заряджає вітамінами, які піднімають настрій.
9. Черешня піднімає настрій та ще й має знеболювальний ефект.
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