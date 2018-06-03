16:21
3 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 16°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    24°C 14°C
  • середа
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

9 порад, як уникнути розвитку виразки шлунку

642 Читать новость на русском
Як запобігти розвитку виразки шлунку
Як запобігти розвитку виразки шлунку / m.liputan6.com

Виразка шлунку може принести багато негативних наслідків. Для того, щоб уникнути розвитку цього захворювання, необхідно дотримуватися декількох правил.

Існує низка факторів, які можуть впливати на розвиток цього захворювання, пише ТСН.

Читайте також: 9 трав, які можуть покращити травлення

Гастроентеролог Ірина Мірошниченко радить харчуватися збалансовано та раціонально. Окрім цього, людина повинна відмовитися раз і назавжди від поганих звичок, а також тримати під контролем емоційний стан.

Лікар радить облишити самолікування, а якщо є така потреба – то варто звернутися до фахівця.

Важливо дотримуватися певного режиму харчування, а також вживати від 1,5 до 2 літрів води. Варто обмежити або взагалі виключити зі свого раціону фастфуд, солодощі, смажену, консервовану та гостру їжу.

Щоб запобігти виникненню виразки шлунку потрібно займатися спортом.

Заняття спортом можуть запобігти виникненню виразки шлунку
Заняття спортом можуть запобігти виникненню виразки шлунку

Для власного спокою лікар радить проходити медичний огляд один раз на півтора року.

До того ж, деякі здорові продукти харчування здатні спричинити серйозний дискомфорт у шлунку – печію, важкість, нудоту, здуття та інше.

Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Реформаторка та руйнівниця міфів: топ-факти про Уляну Супрун
сьогодні, 16:00 Реформаторка та руйнівниця міфів: топ-факти про Уляну Супрун
130
Як Lufthansa осоромилася через ЧС з футболу в Росії та Київ
сьогодні, 14:42 Як Lufthansa осоромилася через ЧС з футболу в Росії та Київ
Дід Панас 1149
Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
сьогодні, 12:04 Как создать новую боеспособную часть из неопытных молодых солдат?
Юрій Бутусов 1020
Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
сьогодні, 08:40 Украинские экстремисты, или как в Украине попадаешь из крайности в крайность
Peter Santenello 1283
2 червня, 23:01 "Червону картку – Кремлю": як у Києві долучились до світових акцій на підтримку Сенцова
Катерина Петренко 364
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук