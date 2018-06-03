9 порад, як уникнути розвитку виразки шлунку

Виразка шлунку може принести багато негативних наслідків. Для того, щоб уникнути розвитку цього захворювання, необхідно дотримуватися декількох правил.

Існує низка факторів, які можуть впливати на розвиток цього захворювання, пише ТСН.

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Гастроентеролог Ірина Мірошниченко радить харчуватися збалансовано та раціонально. Окрім цього, людина повинна відмовитися раз і назавжди від поганих звичок, а також тримати під контролем емоційний стан.

Лікар радить облишити самолікування, а якщо є така потреба – то варто звернутися до фахівця.

Важливо дотримуватися певного режиму харчування, а також вживати від 1,5 до 2 літрів води. Варто обмежити або взагалі виключити зі свого раціону фастфуд, солодощі, смажену, консервовану та гостру їжу.

Щоб запобігти виникненню виразки шлунку потрібно займатися спортом.



Заняття спортом можуть запобігти виникненню виразки шлунку

Для власного спокою лікар радить проходити медичний огляд один раз на півтора року.

До того ж, деякі здорові продукти харчування здатні спричинити серйозний дискомфорт у шлунку – печію, важкість, нудоту, здуття та інше.