9 трав, які можуть покращити травлення

Деякі трави мають спазмолітичний ефект, вони усувають біль у шлунку, зменшують газоутворення, нудоту та розлади травлення.

Пряні трави також захищають слизову оболонку та стимулюють вироблення жовчі, пише Curejoy.

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Розмарин працює як спазмолітичний засіб, його часто використовують при виникненні проблем зі шлунком та кишечником. Він також ефективно бореться проти бактерії гелікобактер пілорі, яка викликає виразку шлунку і гастрит

При здутті живота та болях добре допомагає меліса або ж лимонна м’ята. Ця рослина знімає спазми кишківника.

Звичайна м’ята допомагає травленню, вона також має антибактеріальні властивості. Проти не варто давати м’яту при гастроезофагеальному рефлюксі – хронічне захворювання з симптомами запалення відділів стравоходу.

Базилік володіє противиразковими і спазмолітичними властивостями. Така рослина корисна при болю у шлунку, спазмах, підвищеному газоутворенню, здуттю. Базилік здатний захищати слизову шлунку від подразнення.

Петрушка запобігає потраплянню бактерії гелікобактер пілорі в шлунково-кишковий тракт. Вона також може вилікувати розлад шлунку, викликаний отруєнням.

При харчових отруєннях, а також при зараженні кишковими паразитами корисний орегано. Він допомагає при метеоризмі, усуває розлад шлунку.



Орегано

При лікуванні захворювання органів травлення можна використовувати майоран. Він також покращує травлення.

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Заспокоїти шлунок при розладах травлення може шавлія. Вона полегшує відходження газів, знімає спазми кишечника, розлад та біль у шлунку.

Чебрець відомий протизапальними та антисептичними відомостями.



Чебрець