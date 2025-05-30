Зброя для України: уряд Мелоні зберігає обмеження, всупереч позиції Мерца — заборонено використання на великі відстані

Автор: Джакомо Сальвіні

Німецький канцлер оголосив про скасування обмежень для армії України за згодою Франції та Великої Британії. Але Італія, яка вже відправила ракети Storm Shadow, залишається проти.

Італійський уряд не має наміру скасовувати обмеження щодо дальності дії зброї, яку постачає Україні, повідомляють два представники уряду, обізнані з питанням. Ця позиція відрізняється від позиції німецького канцлера Фрідріха Мерца, який напередодні візиту українського президента Володимира Зеленського до Берліна у середу оголосив про скасування обмежень, заявивши, що має згоду також Франції та Великої Британії. Німеччина надасть Україні ракети Taurus великої дальності.

Уряд в Палаццо Кіджі вирішив не коментувати рішення іншої країни, але не має наміру йти за прикладом Німеччини. Прем’єрка Джорджія Мелоні ще в червні 2024 року вже критикувала подібну заяву колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга, який висловився на підтримку можливості завдавати ударів по Росії: «Потрібна обережність, не розумію, чому він так говорить», — прокоментувала вона. Сьогодні позиція Італії залишається незмінною.

Ця лінія послідовна і після критики з боку партії «Ліга» на адресу Мерца — лідера ХДС, головної сили Європейської народної партії. Два дні тому узгоджену з віцепрем’єром Маттео Сальвіні позицію озвучив голова Комісії з європейських політик Палати депутатів Алессандро Джильйо Вінья, який назвав «серйозною» позицію «деяких європейських країн, що надають Україні зброю, здатну бити та вбивати на території Росії». «Усі повинні прислухатися до слів Папи Льва і працювати заради миру, а не підживлювати війну», — заявив він. Сьогодні акаунт «Ліги» в X (Twitter) опублікував новину про заяву Мерца з коментарем: «Хтось у Європі хоче наблизити Третю світову війну? Абсурд. Нехай краще прислухаються до слів миру Папи Льва XIV».

Кожна країна, що постачає зброю Україні, має право самостійно скасовувати обмеження на її використання. Хоча всі 11 пакетів військової допомоги Києву залишаються засекреченими, відомо, що Італія передала, зокрема, батареї ракет Storm Shadow, які потенційно мають велику дальність, проте Рим не хоче знімати обмеження на їх використання по території Росії.

Попри наявність обмежень, залишається незрозумілим, хто врешті-решт контролює використання переданої Україною італійської зброї.