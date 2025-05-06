В Україні ліквідували російського полковника, який захоплював Бучу, – ЗМІ

Полковник Абдулазіз Шихабідов, якого Владімір Путін нещодавно призначив командиром 76 Псковської десантної дивізії, загинув менш ніж за два місяці після свого призначення. Відомо, що він був одним із тих, хто брав участь у захопленні Бучі у 2022 році.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про смерть російського полковника

В понеділок, 5 травня, в школи Дагестану почала надходити звістка про загибель командира 76 Псковської дивізії полковника Абдулазіза Шихабідова. Цікаво, що Путін призначив його на цю посаду лише в середині березня.

Так, у ліцеї №13 міста Каспійськ відкрили "пам’ятний куточок" із фотографіями та інформацією про російського окупанта. А в Буйнакській школі-інтернаті для учнів 7 – 9 класів провели позакласний захід, де палили "свічки пам’яті" та читали вірші. Зауважимо, що після оприлюднення звіт про цей захід зник з офіційних сторінок навчального закладу, але зберігся в вебархіві.

Школи в Дагестані сповістили про загибель Шихабідова / Фото росЗМІ

За інформацією російських пропагандистських спільнот, Шихабідова вже поховали на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Що відомо про 76 Псковську дивізію

76 Псковська дивізія бере участь у війні проти України з 2014 року. Відомо, що її бійці брали участь у захопленні Криму, а також у боях на Донеччині. Вже після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року саме Псковська дивізія розташовувалася в Бучі.

Розслідування журналістів підтвердило, що військовослужбовці Псковської дивізії були відповідальними за акти насильства проти мирних жителів у Бучі.

Відомо також, що до війни в Україні Шихабідов брав участь у бойових діях у Південній Осетії та Сирії.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ ліквідували комбата з "Ахмату" Бувайсара Умханова. Він загинув на Курському напрямку внаслідок удару по командному пункту окупантів.