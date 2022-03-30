В Абхазії заявили, що не збираються ставати частиною Росії

У 2008 році після нападу Росії на Грузію, були утворені дві квазіреспубліки - Південна Осетія та Абхазія, Перша з них заявила про намір приєднатися до Росії через 14 років. Друга заявляє, що не має такого наміру, адже це неможливо.

Абхазія та Південна Осетія у всьому світі визнаються як частини Грузії. І лише п'ять країн вважають, що це незалежні держави – Росія, Нікарагуа, Венесуела, Науру, Сирія. При цьому Сирія до цього списку приєдналася лише після того, як Росія допомогла сирійському диктатору Башару аль-Асаду у війні проти власного народу.

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Навіть після 2014 року, коли Росі окупувала Крим та визнала його своєю територію, Абхазія та Південна Осетія продовжували зберігати "незалежність", хоча і перебували під повним протекторатом Росії.

Та 30 березня 2022 року ватажок Південної Осетії заявив, що вони розробляють механізм для входження до складу Росії.

Натомість в Абхазії заявили, що навіть не розглядають такий варіант. І посилаються на так звану конституцію країни, де є вказано про "незалежність" держави та заборону на її зміну, якщо мова йде про "ліквідацію незалежності республіки".

Варто додати, що Росія утримувала на території Абхазії та Південної Осетії свої армії. Та зазнавши чималих втрат у війні проти України, відкликала звідти 2 тисячі своїх військових, щоб направити до України. Та це не дало бажаний результат. Українська розвідка повідомила, що майже весь особовий склад однієї з батальйонних тактичних груп бази окупантів у Південній Осетії відмовився воювати в Україні.