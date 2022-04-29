Аби боротися зі спротивом, окупанти запроваджують "ради жінок", – правозахисник
На тимчасово окупованих територіях України існує дуже потужний спротив серед жінок, оскільки чоловіків там майже не залишилось.
Жінки Донбасу проти Росії
Вони не бояться й пишуть колективні листи до Кремля й міноборони. Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Павло Лисянський.
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За його словами, був випадок, коли 3 жінки прийшли у військкомат у місті Хрустальному, що на Луганщині, й схопили так званого незаконного "прокурора" й вимагали повернути їхніх синів.
З цим окупанти нічого вже не зможуть зробити. Протестні настрої уже почалися,
– зазначив Лисянський.
Утім додав, що наразі немає можливостей об'єктивно висвітлювати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Однак запевнив, що процеси вже пішли й люди самоорганізувалися.
Окупанти створюють "ради жінок"
Натомість так звана незаконна влада квазіреспублік зараз запроваджують "ради жінок". Все для того, аби контролювати протестний потенціал саме жінок – матерів, дружин, сестер тих чоловіків, яких примусово мобілізували на війну. Однак місцеві на це не купуються.
Мобілізація на Донбасі: коротко
- Росіяни активно мобілізовують населення тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини. Особливого ентузіазму у війні проти України особовий склад не проявляє.
- Відомо також, що росіяни забирають документи у мобілізованих з Донбасу, щоб їх не ідентифікували у разі загибелі.