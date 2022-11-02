Аби Польща почувалася в безпеці: на кордоні з Росією поляки зводять паркан

2 листопада 2022 , 13:37
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Джерело:

Міністерство оборони Польщі

Польща зводить бар'єр на кордоні з Калінінгадською областю Росії. Там планують встановити одразу три ряди колючого дроту.

Загородження зводять, аби посилити охорону на кордоні з Росією. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"Ми хочемо, щоб кордон був щільний"

Високопосадовець зауважив, що раніше загородження звели на кордоні з Білоруссю. Враховуючи цей досвід, встановлять три ряди колючого дроту. Зокрема, 3 метри завширшки та 2,5 – заввишки. 

Окрім того, поляки планують встановити пристрої, що дозволять вести електронний контроль кордону з Калінінградською областю. "Ми хочемо, щоб кордон ( з Росією – 24 канал) був щільним", – підкреслив Блищак.

Як Польща зводить паркан на кордоні з Росією / Скриншот 24 каналу

Міністр оборони також зазначив, що відповідний паркан вже врятував Польщу від потоку мігрантів, яких привезли до Білорусі.

На моє глибоке переконання, це був план, написаний у Кремлі, метою якого було дестабілізувати Польщу, щоб не допустити підтримки України. Спочатку хотіли дестабілізувати Польщу, потім напали на Україну,
– підкреслив Блащак.

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Що відомо про парк на кордоні з Білоруссю

  • Наприкінці жовтня 2021 року влада Польщі повідомила про намір звести паркан на кордоні з Білоруссю. 
  • Польща та країни Балтії звинуватили Білорусь і Росію в гібридній агресії з використанням штучно створеної міграційної кризи.
  • Так, влітку 2021 того ж року на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею зібралися тисячі мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки. Усі вони намагалися потрапити до ЄС.
  • Будівництво стіни біля польсько-білоруського кордону завершили на початку жовтня 2022 року.
  • Маріуш Блащак зазначив, що опозиція намагалася змусити прикордонників, аби мігранти змогли нелегально виїхати. Високопосадовець сподівається, що цього разу обійдеться без тиску.

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Автор: Юлія Лобурак