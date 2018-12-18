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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Абраменко: бази у нас до цих пір своєї немає, тільки розмови ведуться

      152 Читать новость на русском
      Олександр Абраменко
      Олександр Абраменко / ТСН

      Олімпійський чемпіон у лижній акробатиці Олександр Абраменко оцінив розвиток фрістайлу в Україні.

      У першу чергу спортсмен заявив, що в них досі немає своєї бази, передає Xsport.

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      "Якихось істотних (змін, – ред.), звичайно ж, не бачу. Тому що бази у нас до цих пір своєї немає. Тільки розмови ведуться. З фінансуванням краще стало: є можливість молодих спортсменів брати на збори за кордоном. Це нормально, так і має бути", – сказав Абраменко.

      "Чесно кажучи, не знаю, наскільки покращилося становище, я ж не відповідаю за фінанси, я бачу тільки результати", – додав спортсмен.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Абраменко
      Джерело: 24 Канал
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