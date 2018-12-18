Абраменко: бази у нас до цих пір своєї немає, тільки розмови ведуться
Олімпійський чемпіон у лижній акробатиці Олександр Абраменко оцінив розвиток фрістайлу в Україні.
У першу чергу спортсмен заявив, що в них досі немає своєї бази, передає Xsport.
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"Якихось істотних (змін, – ред.), звичайно ж, не бачу. Тому що бази у нас до цих пір своєї немає. Тільки розмови ведуться. З фінансуванням краще стало: є можливість молодих спортсменів брати на збори за кордоном. Це нормально, так і має бути", – сказав Абраменко.
"Чесно кажучи, не знаю, наскільки покращилося становище, я ж не відповідаю за фінанси, я бачу тільки результати", – додав спортсмен.
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Джерело: 24 Канал
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