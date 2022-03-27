Російський олігарх Роман Абрамович став активним учасником переговорного процесу між Росією та Україною. Український президент Володимир Зеленський повідомив про можливу допомогу й інших російських бізнесменів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович став активним учасником переговорів між Росією та Україною. Він сподівається, що й інші російські бізнесмени почнуть залучати свої сили для припинення війни та для допомоги Україні.

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Допомога російського бізнесу

Як розповів Зеленський, багато російських бізнесменів, які живуть в Європі, готові допомагати українській армії для протистояння окупантам. Україна готова прийняти таку допомогу та гарантувати усім безпеку.

Будь-який бізнесмен Росії, будь-якого калібру, який готовий давати гроші на підтримку української армії... Ми готові забезпечити йому безпеку, забезпечити роботу, розвиток його бізнесу. Усі, хто підтримує сьогодні нас, тих, хто бореться за свою країну,

– пообіцяв Зеленський.

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