Абрамович приїжджав до Києва, щоб відновити переговори України й Росії, – ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович, ймовірно, приїхав у Київ. Начебто для того, щоб відновити переговори між Україною та Росією.

Олігарх, проти якого наклали санкції в ЄС та Великій Британії, нібито зустрічався зі членами української переговорної групи. Про це видання повідомляє з посиланням на власні анонімні джерела.

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Bloomberg пише, що Абрамович пропонував можливі шляхи відновлення перемовин.

ЗМІ не отримали офіційного підтвердження візиту Абрамовича до Києва

Коли журналісти напряму звернулися до Абрамовича за коментарем, то його речник заявив, що олігарх не в Києві.

При цьому відповідати на питання щодо ймовірного візиту Абрамовича до столиці відмовився і член української переговорної групи Михайло Подоляк. Проігнорував запит журналістів і речник Путіна Дмитро Пєсков.

Що потрібно знати про стан переговорів України та Росії

Зауважимо, що переговорний процес між Росією та Україною зупинився після того, як після відходу російських військ на Київщині, зокрема в Бучі, зафіксували звірства окупантів.

Також Росія досі не надала офіційної відповіді стосовно пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.

Зеленський про роль Абрамовича в переговорах

Тим часом 16 квітня Володимир Зеленський заявив, що Абрамович не є нейтральною стороною в переговорах й представляє лише свої інтереси.

Він додав, що Росія все ще може розраховувати на переговори з Україною, але ці шанси знизились після Бучі, Бородянки, Маріуполя та інших міст.

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