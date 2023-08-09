Навіть Leopard відпочиватимуть: до ефективності Abrams на полі бою буде підвищена увага

Ситуацію з темпами передачі та конкретною модифікацією танків Abrams, які передаватимуть ЗСУ, насправді варто спростити до такого рівня – в нас скоро будуть Abrams і ще й безплатно, та й добре на тому.

Польща і Тайвань ще досі не почали отримувати такі ж танки, замовлені за комерційними контрактами ще у 2021 році. Формування "танкової коаліції" для України стало своєрідною milestone, що зафіксувала прямо таки радикальний ріст вартості ОБТ для нових покупців, після чого, наприклад, цінник на новий Leopard 2 хіба що трошки не дотягує до показника в 30 мільйонів євро за машину.

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Чому Abrams для України – без збідненого урану

Чому танки Abrams для України матимуть броню без збідненого урану – теж є свої моменти.

Американці нікому не дають Abrams саме з "оригінальною" бронею, і навіть за будь-які гроші, і навіть австралійцям не дають, не кажучи вже про Польщу чи навіть Єгипет (як гордого власника єдиного поза межами США заводу по великовузловому складанню Abrams).

А з іншої сторони, практика контрнаступу ЗСУ на Півдні показала, що на живучість танка в сучасних умовах впливають зовсім інші речі – наприклад, наявність протимінних тралів, налагоджена служба ремонту та евакуації, достатній рівень ситуаційної обізнаності.

Що найважливіше у випадку з Abrams для ЗСУ

У випадку з Abrams для ЗСУ важливішим є не стільки броня зі збідненого урану, а достатній рівень захисту від "Ланцетів" для бензовозів, що возитимуть паливо для цих ненажерливих танків. Варто бути готовими, що до успішності застосування Abrams на полі бою в Україні буде особливо підвищена увага, навіть порівняно з Leopard.

У випадку з Leopard 2 в чомусь було "простіше", бо в розпорядженні ЗСУ опинились танки модифікацій A4-A6, в той час як бундесвер уже має новітні A7, а країни Європи стали в чергу за новітнішими A8.

А от саме зараз американці працюють над радикальною модернізацією Abrams під індексом Abrams MX, яка покликана розв'язати усі проблеми цього танка – надмірна маса, висока енергомісткість силової установки, покращення захисту із установкою "безпілотної" башти і так далі. І очевидно, що на хід цієї модернізації явно впливатиме практика використання Abrams в строю ЗСУ.

Але водночас, варто бути готовими, що підвищеною увагою до Abrams на полі бою в Україні буде користуватись і російська пропаганда.