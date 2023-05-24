У Пентагоні відповіли, коли почнеться тренування українських вояків на танках Abrams

Вашингтон відправив у Німеччину танки M1A1 Abrams для навчань на них українських військовослужбовців. Згодом в Пентагоні розповіли, коли розпочнуться тренування.

У середині травня стало відомо, що 31 танк M1A1 Abrams прибув на території ФРН. Водночас офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер констатував 23 травня, що навчання наших бійців на цій техніці розпочнеться протягом наступного тижня.

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ЗСУ їдуть в Німеччину

Очікується, що близько 250 українських військовослужбовців прибудуть уже цього тижня до Німеччини для участі у тренуваннях на Abrams. Про це заявили у виданні "Голос Америки" з посиланням на авторитетні анонімні джерела.

Представники міноборони США заявляють, що ще одна партія цих танків у кількості 31 одиниці – на ремонті, тому її доставлять в нашу державу до середини осені 2023 року.

Ймовірно, тренування в Німеччині триватимуть близько 10 тижнів. На них наші бійці опанують те, як керувати Abrams, маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати їх.



Що потрібно знати про танки Abrams / Картинка 24 Каналу

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