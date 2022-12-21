Ми дуже близькі до прориву, – Піонтковський про надання Україні Abrams та Leopard

Західні партнери запевняють Україну у повній підтримці у боротьбі з Росією, однак при цьому не надають певні види озброєння. Втім, вже незабаром ситуація може кардинально змінитися.

Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він нагадав, що Україна веде переговори зі США щодо танків Abrams.

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Послання Німеччини до США

За словами Піонтковського, зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена 21 грудня може стати поворотною точкою у низці питань. Публіцист припустив, що Україна може розраховувати на те, що США нададуть ЗСУ танки Abrams у найближчій перспективі. Окрім того, на думку політика, свою позицію може змінити й Німеччина.

Опозиціонер нагадав, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка, і ця умова збережеться й у 2023 році.

Ключова фраза у цьому – не нададуть першими. Це було посланням Німеччини для Білого дому. Мовляв, давайте Abrams, а ми дамо Leopard 2. Ми дуже близькі до цього прориву (наданню танків Abrams та Leopard 2 – 24 канал),

– зазначив Піонтковський.

Як змінилося ставлення Заходу до України

За словами політика, позиція Заходу щодо війни в Україні поступово змінюється. Піонтковський послався на статтю ексдержсекретаря США Генрі Кіссінджера, яка була опублікована у західних медіа. Як зазначив опозиціонер, попри деякі суперечливі моменти, головна думка матеріалу стосується визнання впливовості України.

Це речі, які Захід донедавна не усвідомлював. Кіссінджер пише про те, що відбулися грандіозні геополітичні зміни. На карті Європи постала потужна держава з найбільшою та найефективнішою армією в Європі, озброєна сучасною американською зброєю,

– розповів Піонтковський.

"Відбулася революція у головах"

Він додав, що ЗСУ дуже тісно пов'язані з НАТО й у будь-якому разі Україна має стати членом Північноатлантичного Альянсу.

На Заході вже зрозуміли, що Україна бореться не тільки за власну безпеку, а й за весь Захід. Найголовніше – відбулася революція у головах,

– наголосив опозиціонер.

Піонтковський додав, що лише питання часу, коли західні країни остаточно відкинуть обмеження, які наклали самі на себе. За його словами, тези на кшталт "Давайте не надавати Україні зброю, аби не провокувати Росію" неминуче зникнуть.

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