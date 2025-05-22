47 бригада "Маґура" створила фортецю на гусеницях: як посилили захист танків Abrams від дронів

Українські військові створили додатковий захист для танків Abrams M1A1. Опирались бійці на реальний бойовий досвіт. Тепер танк демонструє живучість і ефективність навіть у сучасних умовах тотальної дронізації поля бою.

Модернізовані Abrams оснащені динамічним захистом, протидроновими решітками та іншими інноваційними рішеннями, що робить танк незамінним на сучасному полі бою. Тому, нині він став ще більш захищеним й смертоносним для ворога, повідомляє 24 Канал посилаючись на Defense Express.

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Як модернізували захист Abrams

Завдяки ретельному аналізу реального бойового досвіду ці танки отримали суттєве оновлення, що посилило їхню живучість і здатність протистояти сучасним загрозам.

Зокрема, танки Abrams M1A1 SA, які перебувають у складі бригади, оснащені додатковими елементами захисту американського виробництва, зокрема пакетами динамічного захисту "Контакт-1", встановленими у штатні контейнери. Цей захист покриває всю лобову та частково бокову частину машини. Він розміщений як на верхній, так і на нижній частині лоба танка і додатково закритий гумовим щитом.

Варто зазначити, що єдиним штатним елементом захисту є бокові екрани з пакету TUSK. Цей захист перевірений на практиці й активно застосовувався в операціях американської армії, зокрема в Іраку.

Модернізований Abrams бійцями 47 бригади "Маґура"/Фото бригади "Маґура"

Особливу увагу звертають на протидронові решітки, які надійно захищають верхню частину башти та корму танка. Висота конструкції дозволяє екіпажу комфортно працювати, а доступ до цих секцій забезпечений через прикриті ланцюгами входи.

Екіпаж Abrams може не тільки зачистити ворожу посадку, знищити укриття ворога, а й забезпечує потужну вогневу підтримку нашої піхоти. Та тільки майстерність наших воїнів робить з цієї гори залізних м'язів машину для перемог. І викликає у ворога паніку. Аbrams завдає дуже багато шкоди – й тисячі знищених танків Росії тому доказ,

– пишуть на сторінці бригади "Маґура".

Наразі на опублікованих фото не помічено РЕБ, ймовірніше за все, їх тимчасово демонтували на полігоні для збереження секретності.

Коли Abrams з'явились в Україні

Перші Abrams приїхали в Україні в вересні 2023 року. З того часу наші бійці оснастили їх додатковим динамічним захистом та "мангалами" від FPV.

19 травня стало відомо, що Австралія відправить в Україні 49 списаних танків M1A1 Abrams. Машини вже відправляють в порти для завантаження на судна.