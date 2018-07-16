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Абрикосовий джем: рецепт приготування на зиму

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Абрикосовий джем: рецепт приготування джему з абрикосів
Абрикосовий джем: рецепт приготування джему з абрикосів / unsplash

Абрикос – дуже ніжний фрукт, який втрачає свою форму від високих температур. Його найкраще їсти в сирому вигляді, а для заготовок на зиму – джем з абрикосів найкращий варіант. Як приготувати абрикосовий джем на зиму – читайте рецепт далі в матеріалі.

Абрикосовий джем чудово пасує до сніданків, до випічки та навіть до салатів, адже додає ніжної та тонкої фруктової нотки страві. Найбільшою перевагою над варенням є те ще, що джем завжди виходить смачним та ароматним. Зіпсувати рецепт джему практично неможливо!

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До того ж, джем вариться набагато швидше, аніж варення з цих же плодів. А це означає, що ви зберігаєте більше корисних властивостей абрикосів. Також відмінністю є те, що для варення потрібно обирати щільні плоди, а для джему підійдуть навіть трішки перестиглі та м'які плоди. З м'якими абрикосами вам буде навіть простіше працювати.

Рецепт абрикосового джему

Абрикосовий джем: рецепт приготування джему з абрикос
Рецепт приготування абрикосового джему

Інгредієнти:
- лимонна кислота – на кінчику ножа;
- абрикоси – 1 кг;
- цукор – 900 г.

Рецепт приготування абрикосового джему:

1. Абрикоси вимити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Скласти половинки в каструлю, залити водою так, щоб вона тільки покривала плоди. Варити на середньому вогні, поки абрикоси не стануть м'якими.

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2. Після цього масу потрібно охолодити і перетерти через сито. Якщо вам хочеться зовсім однорідної структури – можете скористатись блендером (на низькій швидкості).

Абрикосовий джем: рецепт приготування джему з абрикос
Якщо не перетирати абрикоси через сито – джем матиме шматочки м'якоті 

3. Перекладіть масу в каструлю, додайте цукор та лимонну кислоту. Варіть ще близько 1,5 години, постійно знімаючи піну та помішуючи, щоб джем не пригорів. Залежно від часу ви отримаєте різну консистенцію, тобто чим довше ви будете варити джем – тим густішим він буде. Гарячий джем розливайте в попередньо простерилізовані банки. Закутайте банки в ковдру та залишіть до повного охолодження.

Нехай смакує!

Теги: Новини України LifeStyle Рецепти варення на зиму – рецепти приготування з фото Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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