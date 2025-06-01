Абсолютний рекорд: вночі Росія запустила по Україні майже 500 дронів

У ніч проти 1 червня ворог здійснив чергову масовану атаку на Україну. За кількістю випущених противником дронів вона стала рекордною.

Росія продовжує атакувати Україну, попри заяви про готовність до мирних переговорів. Очільник МЗС Андрій Сибіга показав відео зі звуками роботи ППО біля свого будинку, передає 24 Канал. Дивіться також Горіли база відпочинку і приватні будинки: росіяни обстріляли Одещину дронами Скільки повітряних цілей запустив ворог Противник вдарив 479-ма засобами повітряного нападу: 472 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;

3 балістичними ракетами "Іскандер-М" / KN-23 із Курської та Воронезької областей;

4 крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, "Іскандер-К". Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. За попередніми даними, станом на 13:30 ППО знешкодила 385 засобів повітряного нападу противника: 210 ворожих БпЛА та 3 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни. 213 – збито вогневими засобами ураження, 172 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.