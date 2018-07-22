Абсолютний чемпіон світу Усик повернувся з Москви додому: відео

Уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

Читайте також: Усик відзначився унікальним досягненням для України після перемоги над Гассієвим

Таким чином Олександ став першим у історії України абсолютним чемпіоном, здобувши чотири пояси за версіями IBF, WBA, WBC і WBO, а також трофей Мухаммеда Алі та пояс журналу The Ring.

У зв'язку із таким успіхом прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту України Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України

Як повертається до України з Москви справжній герой, дивіться у відео нижче. Дякуємо, "UATV українською".