Абстрактна маячня, – Гетманцев щодо "зарплат у конвертах", про які говорив Богдан

Нардеп Данило Гетманцев прокоментував інформацію про "зарплати в конвертах" для "слуг". Раніше про це говорив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан.

Гетманцев вважає, що такі заяви варто розглядати, якщо це звернення до прокуратури або Національного антикорупційного бюро.

До теми Богдан заявив, що "слугам" нібито щомісяця дають "зарплату" у конвертах

"Слуга" нагадав, що Богдан обіймав одну з найвищих посад у державі. Відтак, якщо він був дотичний до таких процесів, то повинен повідомити правоохоронні органи, аби це розслідували.

Говорити про якісь "конверти" – це рівень телеграм-каналів. Це не рівень такої людини, якою позиціонує себе Богдан. Це точно не рівень людини, яка в майбутньому хоче бачити себе в політиці,

– сказав Гетманцев.

Гетманцев готовий пройти поліграф

Депутат назвав заяви Богдана "абстрактною маячнею", оскільки той не назвав жодного конкретного прізвища, хто б міг брати ці "конверти". Також Гетманцев підтвердив, що готовий пройти поліграф щодо цієї теми.

Що говорив Богдан