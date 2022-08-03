Абсурд держави-терориста, – Зеленський про рішення росії щодо "Азову"

Володимир Зеленський 3 серпня прокоментував рішення кремля про визнання воїнів полку "Азов" терористами. Він акцентував, що це черговий абсурд, на який пішла держава, що сама і є терористом.

Глава держави вважає, що після всього, що коїла росія в Україні, жодна інша терористична організація світу "не може претендувати на першість у терорі". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

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Яка причина визначення "азовців" терористами в росії

Очільник України вважає, що визнання полку "терористичною організацією" свідчить лише про незворотні процеси на території росії. Адже там вже почали усвідомлювати, що їх точно визнають державою-терористом.

І саме через це з москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити "азовців" терористами. Хоча, коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно,

– акцентував Зеленський.

Також глава держави згадав заяви друга путіна ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Той у цей день почав розповідати, що це нібито Україна хоче воювати, а кремль, мовляв, має інші цілі. "Якби росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей", – відрізав Володимир Зеленський.

Зеленський прокоментував рішення кремля щодо "Азову": дивіться відео