Абсурдно обговорювати, – глава МЗС Грузії про екстрадицію Саакашвілі

Наразі про екстрадицію затриманого Міхеіла Саакашвілі в Україну не мовиться. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані виключив відповідну можливість.

Залкаліані сказав, що екстрадиція відбувається тоді, коли особа скоює кримінальний злочин на території своєї країни. Проте грузинська сторона не отримувала таку інформацію від української.

Важливо Саакашвілі погодиться на екстрадицію, якщо з нього знімуть усі обвинуваченміння, – Ясько

Залкаліані: Екстрадиція юридично неприпустима

"Про екстрадицію не мовиться. Абсурдно обговорювати це взагалі, тому що юридично про це не може бути й мови", – сказав глава МЗС Грузії.

За словами Давида Залкаліані, грузинська сторона надала Україні всю інформацію про ситуацію із Міхеілом Саакашвілі. Водночас міністр закордонних справ Грузії не вважає, що арешт Саакашвілі негативно позначиться на відносинах двох країн.

Він порушив не тільки законодавство Грузії у зв'язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав,

– зауважив Залкаліані.

Нардепка Єлизавета Ясько, яка підтвердила стосунки з Міхеілом Саакашвілі, відвідала політика у пенітенціарній установі в Грузії. Вона наголосила, що Саакашвілі погодиться на екстрадицію в Україну, якщо з нього на батьківщині знімуть усі звинувачення.

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