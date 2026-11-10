В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та Росії

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі 10 листопада розпочалися тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні. У зустрічі беруть участь представники України, США та Росії.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

Зранку 10 листопада в Абу-Дабі стартувала зустріч у форматі Україна – США – Росія. Сторони мають обговорити питання, пов'язані із завершенням російсько-української війни.

На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України,

– написав Умєров.

Раніше очікувалося, що зустріч за посередництва США триватиме два дні.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Російську сторону представляє делегація з 11 осіб на чолі з помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським.

До Абу-Дабі також очікували прибуття представників європейських країн, Євросоюзу та НАТО. Водночас Росія не заявляла про намір проводити прямі переговори з європейськими представниками.

Нагадаємо, перший етап переговорів буде присвячений механізмам контролю за дотриманням припинення вогню. Американську сторону в цьому питанні представлятиме генерал Алексус Гринкевич.

Під час наступної частини зустрічей Україна, США та Росія обговорять безпекові занепокоєння обох країн, а також механізми, які мають запобігти відновленню бойових дій у майбутньому.

Окрему сесію переговорів присвятять територіальним питанням. Водночас подробиць щодо конкретних пропозицій або можливих домовленостей американська сторона наразі не розкрила.