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      Адель стала найбагатшою британською зіркою до 30 років

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      Адель – найбагатша зірка
      Адель – найбагатша зірка / 24 Канал

      Британська виконавиця Адель вже кілька посідає верхні позиції у рейтингах багатіїв-зірок. Серед зірок, віком до 30 років, вона зайняла першу сходинку зі статками у 187,5 мільйонів доларів.

      Нові дані з’явились в журналі Heat Magazine, який і назвав Адель найбагатшою зіркою Великобританії.

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      Допис, поширений Adele (@adele)

       

      Друге місце в престижному рейтингу посів британський виконавець Ед Ширан, дохід в якого складає 119 мільйонів доларів. Трійку заможних зірок закрив відомий британський актор та зірка франшизи про "Гаррі Потера" Деніел Редкліфф – його пожитки перевищують 111 мільйонів доларів.

      Деніел Редкліфф та Ед Ширан
      Деніел Редкліфф та Ед Ширан 

      В першу десятку найбагатших британських знаменитостей також увійшли: співак Гаррі Стайлс, актриса Емма Уотсон, виконавець Ліам Пейн, співак Найл Хоран, артист Луї Томлінсон, співак Зейн Малік та гурт Little Mix.

      Нагадаємо, що минулого року співачка Адель стала другою найбагатшою зіркою в рейтингу Forbes після Бейонсе, а також потрапила в трійку найзаможніших зірок віком до 30 років за рейтингом того ж видання.

      Теги: LifeStyle Музика Рейтинги Адель Емма Уотсон
      Джерело: 24 Канал
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