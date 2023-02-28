У російській Адигеї впав "невідомий літальний апарат": з'явилось відео

Росіяни заявили, що у республіці Адигея впав "невідомий літальний апарат". Внаслідок цього є руйнування.

Невідомий об’єкт упав вночі, 28 лютого. Відповідне відео вже шириться мережею, інформує 24 Канал.

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Що відомо про падіння "літального апарату" в Адигеї

Глава республіки Мурат Кумпілов заявив, що "невідомий об'єкт" упав у селищі Нове Гіагинського району. Наразі на місці працює слідча група.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Є незначна руйнація господарської споруди тваринницької ферми,

– каже чиновник.

Момент падіння невідомого об'єкта в Адигеї: дивіться відео

Адигея розташована на південному заході Росії. Територія республіки з усіх боків оточена територією Краснодарського краю.



"Невідомий літальний апарат" / фото Мурата Кумпілова



Як виглядає літальний апарат / фото Мурата Кумпілова

Санкт-Петербург закривав небо через "об'єкт"

У російському Санкт-Петербурзі 28 лютого вводили план "Килим" через невідомий об'єкт у повітрі. Також закривали місцевий аеропорт Пулково.

Повітряний простір поруч із Санкт-Петербургом був пустий. Російські ЗМІ повідомляли, що над містом піднімали винищувачі.

До того ж усі рейси, які проходять через повітряний простір Петербурга, розвертали назад. Літаки, що летіли з Москви, робили кола або поверталися назад.

Зауважимо, що у Росії план "Килим" вводять під час незаконного перетину кордону, а також при появі в повітряному просторі непізнаних об'єктів. ЗМІ писали, що невідомий літаючий об'єкт помітили за 160 – 200 кілометрів від Петербурга.