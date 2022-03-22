"Адіос, аміґос": воїни ССО знову почали ранок зі знищення ворожої техніки

Військові Сил спеціальних операцій розпочали ранок 22 березня зі знищення ворожої техніки. Вона яскраво палала на світанку.

Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України оприлюднило у мережі відео того, як рано-вранці горить техніка російських загарбників.

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Військові ССО вчергове ліквідували техніку росіян

"Адіос, аміґос", – каже на ролику український захисник. У той час палає ворожа військова техніка, а на тлі чутно кукурікання півня.

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє", – підписали відео у Силах спецоперацій.

Воїни ССО знову знищили ворожу техніку: дивіться відео