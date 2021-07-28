Адміністрація Байдена боїться санкцій проти Путіна та його оточення, – Politico

Адміністрація Джо Байдена нібито уникає запровадження санкцій проти Володимира Путіна та його оточення. В американського президента не впевнені, що ці обмеження приведуть до відчутних результатів.

Радники Байдена переконані, мовляв, санкції проти російських олігархів тільки посилять їх залежність від влади. Американські чиновники наводять приклади часів президентів Барака Обами та Дональда Трампа.

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Ядерна зброя може потрапити не туди

За інформацією видання, занадто жорсткі заходи можуть призвести до кризи в Росії. У цьому випадку нібито російська ядерна зброя може потрапити в ненадійні руки.

Зазначили, що після бурхливих внутрішніх дебатів представники Білого дому прийняли рішення про менш агресивний підхід. Вирішили не посилювати напруження та не ставити під загрозу потенційну співпрацю у вирішенні спільних проблем, наприклад, зміни клімату.

Санкції США проти Росії: коротко