Адміністрація Байдена вже обрала кандидатуру посла в Україні, – експосол
Джерело:Укрінформ
Станом на липень 2021 року адміністрація США вже визначилася з кандидатурою на посаду посла в Україні. Наразі завершують усі необхідні процедури перед призначенням.
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що наразі США мають представництво в Україні, однак без посла.
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Утім, я володію достовірною інформацією, що посла вже було обрано і зараз ця особа проходить через необхідний процес, після чого прибуде до Києва, щойно отримає згоду Сенату,
– наголосив Тейлор.
Експолітик також наголосив, що адміністрацію Байдена досі формують. Там є низка важливих вакантних посад.
За словами Тейлора, наразі рано робити висновки щодо адміністрації США. Експосол зауважив, що не згідний з рішенням Штатів щодо "Північного потоку-2".
Однак Тейлор наголосив: "точно відомо, що цю адміністрацію очолює президент, який знає Україну та Росію, а це – дуже важливо".
Позиція США щодо "Північного потоку-2"
- США та Німеччина 21 липня узгодили свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2". Країни уклали угоду, у якій, зокрема, мовиться про Україну. Договір про транзит газу через Україну втратить чинність у 2024 році. Водночас Німеччина зобов'язується добиватися продовження договору щонайменше на 10 років.
- Україна вже надіслала офіційні ноти у Берлін та Брюссель. Глава МЗС України заявив, що "Північний потік-2" "загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС".