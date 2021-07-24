Адміністрація Байдена вже обрала кандидатуру посла в Україні, – експосол

Станом на липень 2021 року адміністрація США вже визначилася з кандидатурою на посаду посла в Україні. Наразі завершують усі необхідні процедури перед призначенням.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що наразі США мають представництво в Україні, однак без посла.

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Утім, я володію достовірною інформацією, що посла вже було обрано і зараз ця особа проходить через необхідний процес, після чого прибуде до Києва, щойно отримає згоду Сенату,

– наголосив Тейлор.

Експолітик також наголосив, що адміністрацію Байдена досі формують. Там є низка важливих вакантних посад.

За словами Тейлора, наразі рано робити висновки щодо адміністрації США. Експосол зауважив, що не згідний з рішенням Штатів щодо "Північного потоку-2".

Однак Тейлор наголосив: "точно відомо, що цю адміністрацію очолює президент, який знає Україну та Росію, а це – дуже важливо".

Позиція США щодо "Північного потоку-2"