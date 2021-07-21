Адміністрація США готує роз'яснення ситуації щодо "Північного потоку-2"

Держдеп США невдовзі надасть більше інформації про стан переговорів з Німеччиною. Йдеться про "Північний потік-2" та гарантії безпеки України.

Питання "Північного потоку-2" дійсно було темою дискусії під час зустрічі Джо Байдена та Ангели Меркель, розповіла речниця Білого дому Джен Псакі.

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Речниця Білого дому повідомила, що чинна адміністрація занепокоєна ситуацією довкола будівництва "Північного потоку-2".

Байден тоді (під час зустрічі з Меркель – 24 канал) планував звернути увагу на наше занепокоєння, що цей проєкт загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України, союзників і партнерів на східному фланзі НАТО,

– сказала Псакі.

Також вона зазначила, що команда президента, за його дорученням, працюватиме з командою Меркель по цьому питанню. Не зважаючи на те, що "газопровід був завершений на 90%, коли нинішня адміністрація почала виконувати свої обов'язки".

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