Адміністрація США готує роз'яснення ситуації щодо "Північного потоку-2"
Джерело:брифінг Білого дому
Держдеп США невдовзі надасть більше інформації про стан переговорів з Німеччиною. Йдеться про "Північний потік-2" та гарантії безпеки України.
Питання "Північного потоку-2" дійсно було темою дискусії під час зустрічі Джо Байдена та Ангели Меркель, розповіла речниця Білого дому Джен Псакі.
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Як США реагують на будівництво газопроводу
Речниця Білого дому повідомила, що чинна адміністрація занепокоєна ситуацією довкола будівництва "Північного потоку-2".
Байден тоді (під час зустрічі з Меркель – 24 канал) планував звернути увагу на наше занепокоєння, що цей проєкт загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України, союзників і партнерів на східному фланзі НАТО,
– сказала Псакі.
Також вона зазначила, що команда президента, за його дорученням, працюватиме з командою Меркель по цьому питанню. Не зважаючи на те, що "газопровід був завершений на 90%, коли нинішня адміністрація почала виконувати свої обов'язки".
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
- США та Німеччина мають намір укласти угоду, яка стосується газопроводу. Україні запропонують компенсацію за транзитні втрати у випадку завершення будівництва.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявила, що Україна в будь-якому випадку залишиться транзитною країною для газу.
- У свою чергу очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія виконає свої транзитні зобов'язання перед Україною згідно з договором, який діятиме до 2024 року. За його словами, на це не вплине ні завершення будівництва "Північного потоку – 2", ні конфлікт на Донбасі.