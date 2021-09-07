В адміністрації Байдена є група "Путінферштеєр", – Піонтковський

В американському політикумі після зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна склалася напружена боротьба. Адже є група політиків, які підтримують політику Кремля.

Хоча переважна більшість зовнішньополітичного і воєнного істеблішменту висловлює палку підтримку Україні. Це багато членів Конгресу, Державний департамент США, Пентагон. Таку думку в ефірі програми Дениса Казанського та Дмитра Гнапа "Між іншим" на 24 каналі висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Салліван і Керрі належать до групи "Путінферштеєр", – Піонтковський

"Але в адміністрації Байдена існує така група діячів, яких можна схарактеризувати маркером "Путінферштеєр", відомим з німецької політики", – заявив він.

Мовиться про секретаря Ради безпеки США Джейка Саллівана, спеціальний представник американського президента з питань клімату Джон Керрі.

Що означає "Путінферштеєр"? Дані:



• Неологізм виник у Німеччині від слів Putin і verstehen (зрозуміти) і перекладається як "той, хто розуміє Путіна".

• Таким висловом називають тих німецьких політиків, які публічно співпереживають главі Кремля, а також закликають до розуміння позиції Росії.

• На їхню думку, Путін має право на реалізацію "законних інтересів Росії" в державах, які колись були частиною СРСР. Дані: Вікіпедія • Неологізм виник у Німеччині від слів Putin і verstehen (зрозуміти) і перекладається як "той, хто розуміє Путіна".На їхню думку, Путін має право на реалізацію "законних інтересів Росії" в державах, які колись були частиною СРСР.

Втім Піонтковський зауважив, що є й інші американські політики. Наприклад, заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка є другом України і зараз веде український кейс в Держдепі.

За її словами, мінські угоди дуже важливий і єдиний документ, де Путін зобов'язався вивести свої війська з України. Втім впевненості у виконанні цього з боку Кремля немає.

І ось це трактування та позиція Нуланд взяла гору. Зокрема і завдяки дуже жорсткій наступальній позиції української дипломатії,

– вважає російський публіцист.

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео 24 каналу

Що говорили Путін і Байден про Україну після зустрічі