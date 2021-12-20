Адвокат Порошенка каже, що підозру засунули у хвіртку його будинку: фото документа

Петра Порошенка підозрюють у змові з Росією. Через це 20 грудня йому оголосили про підозру. Адвокат політика розповів про це більше подробиць.

Відповідний допис Ілля Новіков опублікував на своїй фейсбук-сторінці. Він пояснив, що Порошенко перебуває за кордоном. Мовляв, там у нього вже давно були заплановані справи.

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Порошенку залишили повістку на допит

За словами адвоката, 20 грудня близько 13:30 до будинку п'ятого президента приїхали представники Офісу генпрокурора й поцікавилися в охоронця, чи вдома Порошенко. Новіков уточнив, що зараз той перебуває на міжнародній конференції у Варшаві. Втім, він сумнівається, що правоохоронці могли цього не знати.

Після цього, зазначив захисник нардепа, представники Офісу генпрокурора засунули текст підозри просто у щілину його хвіртки та поїхали. Разом з нею залишили й повістку на допит, запланований на 23 грудня.

Адвокат показав фотографію підозри

Кримінальне провадження стосується схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. А також – про сприяння проросійським бойовикам групою українців.

Новіков показав у соцмережі фотографію повідомлення про підозру. Вона стосується державної зради та сприяння діяльності бойовиків, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Як зазначили у ДБР, мовиться про змову п'ятого українського президента, зокрема, з вищим керівництвом Росії.



Адвокат Порошенка показав текст підозри / Фото з фейсбук-сторінки Новікова

Наразі в Офісі генпрокурора ще не визначились, який запобіжний захід проситимуть для Порошенка. Це мають зробити 23 грудня, коли він прибуде на допит. Там зауважили, що це, мовляв, залежатиме від низки різних факторів. Вагомий вплив матимуть, зокрема, поведінка підозрюваного та наявність ризиків.

Раніше політик тікав від ДБР

17 грудня, напередодні своєї поїздки за кордон, Порошенко проігнорував слідчих ДБР. Тоді вони намагалися вручити йому повістку на допит. Втім, політик, побачивши правоохоронців, сів у машину й поїхав у невідомому напрямку. Все це слідчі зафіксували на відео. Згодом з'ясувалося, що нардеп відвідає Польщу та Туреччину, де в нього заплановані зустрічі.

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Уривок з допису Новікова у фейсбуці:

Сьогодні вранці у кабінеті генерального прокурора України виявлено тіло. Професійне самогубство вчинив заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Співчуття колегам, друзям та рідним можна надсилати за адресою: Київ, Резницька 13/15. Подробиці самогубства такі. Дві години тому до будинку Петра Порошенка приїхала делегація з прокуратури, поцікавилися в охоронця, чи вдома п'ятий президент (він на конференції у Варшаві, але навряд чи вони цього не знали) і засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри "у справі про постачання вугілля з ДНР" та повістку на допит на 23 грудня. Ще минулої п'ятниці стало зрозуміло, що щось таке має статися на початку цього тижня, коли Петру Порошенку спробували передати повістку на якісь слідчі дії на сьогоднішню дату. Порядок денний був виписаний криво і не мав законної сили, але загальний сенс був ясний.