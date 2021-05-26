До дівчини Протасевича знову не зміг потрапити адвокат

До затриманої дівчини Романа Протасевич Софії Сепеги знов не зміг потрапити її адвокат. Хоча юрист повідомляв, що дозвіл на відвідування отримав.

Так, адвокату дали дозвіл від КГБ Білорусі. Однак в СІЗО все одно не потрапив.

До речі Дівчину Протасевича Софію Сапегу взяли під варту

Адвоката не пускали й раніше

Зауважимо, Сапегу взяли під варту на 2 місяці, поки триває слідство. Її підозрюють у вчиненні злочинів на території Білорусі.

Дівчину затримали разом з Протасевичем, коли пасажирський літак рейсом "Афіни – Вільнюс" посадили у Мінську. До затриманих й раніше не пускали адвокатів. 26 травня правозахисники навіть не знали, у якому СІЗО перебуває пара.

Посадка літака та затримання Протасевича: що треба знати