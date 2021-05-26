До дівчини Протасевича знову не зміг потрапити адвокат

26 травня 2021 , 18:40
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Джерело:

Sputnik

До затриманої дівчини Романа Протасевич Софії Сепеги знов не зміг потрапити її адвокат. Хоча юрист повідомляв, що дозвіл на відвідування отримав.

Так, адвокату дали дозвіл від КГБ Білорусі. Однак в СІЗО все одно не потрапив.

До речі Дівчину Протасевича Софію Сапегу взяли під варту

Адвоката не пускали й раніше

Зауважимо, Сапегу взяли під варту на 2 місяці, поки триває слідство. Її підозрюють у вчиненні злочинів на території Білорусі.

Дівчину затримали разом з Протасевичем, коли пасажирський літак рейсом "Афіни – Вільнюс" посадили у Мінську. До затриманих й раніше не пускали адвокатів. 26 травня правозахисники навіть не знали, у якому СІЗО перебуває пара.

Посадка літака та затримання Протасевича: що треба знати

  • 23 травня у Мінську посадили літак Ryanair який летів з Афін до Вільнюса. Все тому, що білоруські диспетчери повідомили про вибухівку на борту, якої так і не виявили.
  • Влада Білорусі зняла з борту ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. 
  • Міжнародна спільнота обурилася такими діями Білорусі та пригрозила санкціями. Крім того, низка країн призупинили авіасполучення з країною, Україна теж. Євросоюз навіть заборонив білоруським компаніям літати на свою територію.
Автор: Ольга Музика