Адвоката Трампа Джуліані відсторонили від юридичної практики в Нью-Йорку

Апеляційний суд тимчасово відсторонив Руді Джуліані, який був адвокатом Дональда Трампа, від адвокатської діяльності в Нью-Йорку. Причина – "неправдиві заяви" про президентські вибори у 2020 році.

До суду з проханням призупинити дію ліцензії Джуліані звернувся дисциплінарний комітет адвокатів.

Читайте також ЗМІ оприлюднили запис розмови між Волкером, Єрмаком і Джуліані

Джуліані відсторонили від юридичної практики

У судовому рішенні йдеться про те, що "існують безперечні докази, що Джуліані надавав неправдиві та оманливі заяви судам, законодавцям та громадськості як адвокат 45-го президента США Дональда Трампа, пов'язані з президентськими виборами у 2020 році".

Своїми діями адвокат порушив правила професійної етики. У суді наголосили, що Джуліані становить "загрозу інтересам громадськості" і повинен бути негайно відсторонений від адвокатської діяльності.

Реакція адвокатів Джуліані

Захисники Джуліані заявили, що вони розчаровані рішенням суду Нью-Йорка.

"Наш клієнт не представляє небезпеки суспільним інтересам. Ми вважаємо, що після повного вивчення питань Джуліані буде відновлений на посаді поважного члена адвокатської колегії, – йдеться у спільній заяві адвокатів.

Відсторонення юриста діятиме до завершення дисциплінарних слухань у справі Джуліані.

Обшуки у квартирі Джуліані: що відомо