Адвоката Трампа Джуліані відсторонили від юридичної практики в Нью-Йорку
Джерело:CNN
Апеляційний суд тимчасово відсторонив Руді Джуліані, який був адвокатом Дональда Трампа, від адвокатської діяльності в Нью-Йорку. Причина – "неправдиві заяви" про президентські вибори у 2020 році.
До суду з проханням призупинити дію ліцензії Джуліані звернувся дисциплінарний комітет адвокатів.
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Джуліані відсторонили від юридичної практики
У судовому рішенні йдеться про те, що "існують безперечні докази, що Джуліані надавав неправдиві та оманливі заяви судам, законодавцям та громадськості як адвокат 45-го президента США Дональда Трампа, пов'язані з президентськими виборами у 2020 році".
Своїми діями адвокат порушив правила професійної етики. У суді наголосили, що Джуліані становить "загрозу інтересам громадськості" і повинен бути негайно відсторонений від адвокатської діяльності.
Реакція адвокатів Джуліані
Захисники Джуліані заявили, що вони розчаровані рішенням суду Нью-Йорка.
"Наш клієнт не представляє небезпеки суспільним інтересам. Ми вважаємо, що після повного вивчення питань Джуліані буде відновлений на посаді поважного члена адвокатської колегії, – йдеться у спільній заяві адвокатів.
Відсторонення юриста діятиме до завершення дисциплінарних слухань у справі Джуліані.
Обшуки у квартирі Джуліані: що відомо
- У квітні 2021 року у квартирі та в офісі в колишнього адвоката Трампа у центрі Нью-Йорка федеральні агенти провели обшуки через його незаконні справи в Україні.
- Соратники Володимира Зеленського у розмові з американськими журналістами розповіли, що у 2019 році Джуліані вимагав від України заяв, які могли б допомогти Трампу переобратися на другий термін.