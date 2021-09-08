Адвокати будуть потрібні хлопцям з "95 кварталу", – Кива про свою нову освіту

Скандальний нардеп Ілля Кива підтвердив, що дійсно склав адвокатський іспит. Він заявив, що наразі консультує безкоштовно.

Кива подивувася, чому його адвокатська ліцензія викликала таку реакцію у суспільства. Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" наголосив, що має щонайменше 2 вищі освіти.

Раніше Скандальний Кива склав іспит на адвоката

Адвокатура – це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти. Я християнин, а головні якості християнина – доброта та допомога. Я прекрасно розумію, що найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям з "95 кварталу", які довели країну до зубожіння

– заявив нардеп.

Іспит Кива складав на Закарпатті, бо там дуже "мальовничо"

Парламентар, який живе та працює у Києві, складав іспит на Закарпатті: "Бо це Україна, а я громадянин України". Потім він додав, що Закарпаття – це край красивої природи. Тому політик, мовляв, поєднував корисне з приємним: "Наповнювався духовно та формувався морально".

Що відомо про нову "освіту" нардепа

Кива сказав, що мріє працювати не лише адвокатом, а й проповідником та дитячим психологом.

Водночас голова Ради адвокатури Закарпатської області Олексій Фазекоша зазначив, що парламентар склав лише одну частину іспиту. Стажування він не пройшов, а тому не отримав адвокатське свідоцтво.