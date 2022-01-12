Адвокати Порошенка просять про судове засідання в день його повернення

Адвокати Петра Порошенка просять суд призначити засідання на 17 січня, коли п'ятий президент повернеться в Україну. Зокрема мовиться про засідання з обирання політику запобіжного заходу.

У цей же день адвокати повідомили, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду. Своє прохання щодо судового засідання адвокати озвучили 12 січня.

До теми Є ухвала про затримання Порошенка і доставлення до суду, – адвокат

Адвокати Порошенка просять призначити засідання суду на 17 січня

Адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков пригадали, що Петро Порошенко прибуде в Україну з Варшави о 9 годині 17 січня. Саме тому вони звернулись до суду.

Ми зі свого боку сьогодні (мовиться про 12 січня – 24 канал) звернулися до Печерського суду з клопотанням офіційно щодо того, що відповідно до Кримінального процесуального кодексу, народного депутата про розгляд подібних клопотань має бути завчасно повідомлено. Тому ми вимагаємо від Печерського суду, у провадженні якого є клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу, призначити судове засідання на 17 січня 2022 року для того, щоб забезпечити можливість політику по прибуттю в Україну дістатись до суду і взяти участь у судовому засіданні,

– пояснив адвокат Головань.

Відомо, що перед цим адвокати Петра Порошенка заявили, що:

є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента;

а також примусову доставку до суду;

клопотання Офісу генпрокурора – про застосування запобіжного заходу для Порошенка.

У Порошенка тоді пояснили, що підстав для затримання нардепа немає, адже він сам готовий прийти в суду після повернення в Україну. Про повернення з Варшави повідомляв сам політик.

Коротко про справу Петра Порошенка

Петра Порошенка підозрюють у державній зраді. Оголосили підозру політику 20 грудня 2021 року. У Держбюро розслідувань розповіли, що підозра стосується не лише державної зради, але й сприяння діяльності терористичних організацій.

За версією слідства, ймовірно народний депутат перебував у змові з вищим керівництвом Кремля та сприяв діяльності бойовиків на Донбасі. Зокрема мовиться про постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій. Суд арештував майно політика, проте він може ним користуватись.

Перед викликом у ДБР Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися викликати його на допит та виїхав за кордон.

Окрім того, за даними Єдиного державного реєстру декларацій, – Петро Порошенко вже заплатив адвокатам понад 10 мільйонів гривень.

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