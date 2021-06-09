Адвокатка нарешті змогла потрапити до Протасевича, але їй нічого не дозволяють, – батько

До затриманого Романа Протасевича нарешті впустили адвокатку. Захисниця каже, що засновник NEXTA переніс важку форму тонзиліту.

Про деталі розповів батько Романа – Дмитро Протасевич. Він зазначив, невідомо, як саме лікували його сина.

Раніше Невідомо, в якому він стані: Протасевича не бачили вже 10 днів

Адвокатку не впускали до Протасевича 11 днів

Дмитро Протасевич зазначив, що адвокатка не могла потрапити до свого підзахисного протягом 11 днів. Напередодні слідчі дії з Романом тривали протягом 7 годин.

На жаль, у нас адвокат теж є заручником системи і дає підписку про нерозголошення: не можна розголошувати статті, які ставляться, стан підзахисного. Загалом, практично все не можна,

– пояснив Дмитро Протасевич.

Щодо відео, на якому Роман начебто зізнається у скоєному, батько каже, що це знущання. Адже його змусили казати те, що хоче почути Олександр Лукашенко. Наразі головна мета Дмитра Протасевича – допомогти сину, стан здоров'я якого його дуже хвилює.

Батьки намагаються налагодити зв'язок з СІЗО

Ми намагаємося знайти до нього шлях. У людей, які утримуються в СІЗО, є рахунок, на який вони можуть замовляти книги в сусідньому магазині. Чомусь книги передавати не можна . У доньки книгу не прийняли, яку вона передавала. І грошей на рахунку немає, хоча вони туди пішли,

– ділиться деталями Дмитро Протасевич.

Зазначимо, що попередній раз адвокатка потрапила до Протасевича лише через кілька днів після затримання. Саме тоді вона дала підписку про нерозголошення.

До теми Головний дипломат ЄС Боррель назвав Лукашенка диктатором

Коротко про затримання Романа Протасевича: