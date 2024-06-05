Повідомили про підозру адвокату, який хотів підкупити працівників антикорупційних установ

Столичний адвокат намагався підкупити прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективу Національного антикорупційного бюро. Тож справу завели не лише на його підзахисного, а й на нього самого.

Так, адвокату Олексію Носову, який намагався підкупити прокурора САП та детектива НАБУ, повідомили про підозру.

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Подробиці інциденту

Адвокат пропонував 200 тисяч доларів прокурорам САП та детективам НАБУ. Він хотів, щоб вони прийняли рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Підзахисний адвоката, до слова, фігурує у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 мільйонів гривень.

У підсумку дії адвоката кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України. Тепер йому загрожує ув'язнення на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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