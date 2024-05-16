По Бельбеку міг прилетіти подарунок Блінкена: військове зведення від Світана

Аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму вдруге за нетривалий час зазнав атаки. Ймовірно, галасу там наробив подарунок, який Україні привіз Блінкен.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу припустив, що по аеродрому Бельбек ще не раз буде завдано удару.

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Що означає удар по Бельбеку

Полковник запасу зазначив, що у Бельбеку велике аеродромне поле, завдяки чому росіяни можуть там розосередитися. Тому вони не виводять звідти техніку після ударів, намагаючись її просто рухати полем.

На його думку, для ударів по Бельбеку, ймовірно, використовується комплексний підхід, тобто застосовують щонайменше 3 ракети, можливо 4. Спершу йде ракета постановник перешкод ADM-160, закидаючи хибними цілями екрани російських ЗРК, далі заходять 300-кілометрові ATACMS.

Він вважає, що це могли бути ракети у версії M39A1 з касетною бойовою частиною або ракети з фугасною частиною M48 чи M57, які нам також мали передати. Ймовірно, вони й працюють по аеродрому.

За словами військового експерта, це міг бути подарунок, який нам привіз держсекретар США Ентоні Блінкен.

Ось подарунок Блінкена. Таке велике вітання Путіну і Сі Цзіньпіну, які зараз перетинаються,

– сказав Світан.

Він додав, що удари по аеродрому Бельбек – це робота по ППО противника. Тобто завоювання переваги у повітрі перед ударами по серйозних військових об'єктах, включно з Кримським мостом. Коли ж там буде зачищена ППО окупантів, або зайдуть ракети на Кримський міст, або підтягнуться літаки.

Чи може Україна бити по Росії зброєю США

Світан припускає, що зняття обмежень з боку американців і надання нам можливості самим ухвалювати рішення, по чому бити, ймовірно, вже відбулося. Блінкен просто це озвучив, зробивши політичну заяву.

Звісно, американці у цьому сенсі добирають кожне слово й просто так у повітря ними не кидаються,

– заявив полковник запасу.

Тому, наголосив він, можна сказати, що вже готове та виконане рішення зі зняття обмежень щодо роботи по російській території не лише американським, а й, найімовірніше, натівським озброєнням.

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